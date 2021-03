Raad moet wapenbezit aanpakken

En weer knalden de kurken in menig recherchekamer. Voor de derde keer slaagden cyberspecialisten van de politie erin servers van pgp-telefoons te kraken, waardoor justitie miljoenen berichten van criminelen kon meelezen. Eerst kreeg de recherche de beschikking over Ennetcom-data, die onder meer de organisatie van Ridouan Taghi blootlegde. Daarna volgde Encrochat, waardoor de drugsbendes van Piet S. en Piet Costa omvielen. Dinsdag maakte een trotse Andy Kraag, baas van de landelijke recherche, bekend dat Sky ECC door de politie was gehackt.