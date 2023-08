’Verbied verkoop foute uitlaten’

Elk motorvoertuig wordt in Nederland door de RDW gekeurd voor het de weg op mag. Ook het uitlaatgeluid wordt gemeten. Als naderhand zo’n voertuig, auto of motor te veel lawaai maakt komt doordat de eigenaar een niet goedgekeurde uitlaat heeft gemonteerd of het uitlaatsysteem heeft veranderd. De overheid kan dit eenvoudig voorkomen door het importeren en/of verkopen van niet goedgekeurde uitlaten te verbieden en/of op deze handelingen een boete te zetten. Ook kan onderweg een politieval worden opgezet waarbij het kenteken van het voertuig ter plaatse wordt ingenomen en weer terug te verkrijgen is nadat het voertuig door de RDW is goedgekeurd. Zie, het kan simpel opgelost worden.

Ad van Driel, Renswoude