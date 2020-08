Uitslag Stelling: Na applaus ook beter loon

Een ervaringsdeskundige: „Al minstens 30 jaar wachten verpleegkundigen en verzorgenden op meer respect, uitgedrukt in een fatsoenlijk bijbehorend salaris voor hun letterlijk levensreddende werk.” En een oud-verpleegkundige schrijft: „Ik weet ik waar ik over praat. Geen enkele hbo-opleiding leidt tot een lager salaris als het beroep van verpleegkundige en in geen enkel vak draag je zo jong al directe verantwoordelijkheid over leven en dood.”

Dat Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen een hoofdelijke stemming over dit onderwerp dwarsboomden door de Kamer voortijdig te verlaten, valt zowel bij voor- als tegenstanders van een salarisverhoging in slechte aarde. 78% van hen is het eens met Geert Wilders die de actie ’ondemocratisch, lafhartig en pure parlementaire chantage’ noemde. Een bijna even groot percentage vindt de gesaboteerde stemming een klap in het gezicht van het zorgpersoneel.

„Dit getuigt van minachting voor onze zorghelden”, aldus een respondent. Een ander reageert: „Tijdens de corona-uitbraak stond iedereen te applaudisseren voor het zorgpersoneel, maar nu het er op aankomt geeft de politiek niet thuis. Ik vind dat men het zorgpersoneel structureel een verhoging moet geven zodat het beroep weer aantrekkelijk wordt.”

De voorstanders van loonsverhoging stellen dat de zorg al jaren wordt uitgebuit. „Er gaat zoveel geld naar andere dingen. Stop daarmee en investeer het in de zorg”, zegt een respondent. Iemand geeft een voorbeeld: „We sturen wel geld naar Italië dat het niet meer kan bolwerken na de coronacrisis, maar hier in Nederland moeten de hardwerkende zorgmedewerkers het zelf maar uitzoeken. Waardeloos”.

Volgens veel stellingdeelnemers is het vooral van belang dat de salarisverdeling in de zorg op de schop gaat. „Als de ziekenhuizen geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders, kan dit geld prima gebruikt worden om het ’werkende’ personeel meer te betalen”, vindt iemand. Een ander: „Het is een schande dat de managers in het Zaans Medisch Centrum een bonus krijgen en het verplegend personeel niet. De handen aan het bed verdienen meer geld. Zij hebben een bovenmenselijke prestatie geleverd.”

Tegenstanders van een loonsverhoging (20%) vinden echter dat de coronacrisis niet ’misbruikt’ mag worden in deze kwestie. „Het is toch je werk?!”, reageert iemand. „Als er oorlog uitbreekt, krijgen militairen toch ook niet ineens meer salaris omdat ze het land moeten verdedigen? Ik vind het onzin!”

„Het gaat mij er niet om dat ik zorgpersoneel geen hoger salaris gun, maar iedereen die werkt doet dat naar vraag en vermogen”, stelt een andere respondent. „Ook tijdens de coronacrisis. Ik vind het symboolpolitiek om zorgpersoneel er zo uit te lichten, wat overigens niets afdoet aan mijn grote waardering voor hun werk.”

Een andere tegenstander is van mening dat het zorgpersoneel helemaal niet zo slecht wordt betaald. „Wel vind ik het respectloos dat Kamerleden weglopen voor hun verantwoordelijkheid door het debat voortijdig te verlaten.”