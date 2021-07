Schoenen van Hugo voor een prikkie te koop

Even uitleggen. Hugo de Jonge werd met de komst van corona in één klap wereldberoemd in Nederland. Sindsdien is de Rotterdammer niet meer van de beeldbuis te knuppelen. Elke dag is Hugo in het nieuws.

En met hem ook zijn schoenen. Want de politicus heeft een eh... aparte schoeisel-smaak. Hij loopt op flitsende kicksen van het merk Mascolori. Dat zijn handgemaakte schoenen uit Portugal met opvallende felle kleuren. De ene dag kuiert De Jonge op groen-blauw-roze exemplaren over het Binnenhof. De andere dag sloft hij met knalgele kicksen met paarse stippen door de Tweede Kamer.

Songfestival

Nu heeft de Katendrechter onlangs, speciaal voor het Songfestival, een paar unieke stappers laten maken. Met het logo van het liedjesfestijn erop. En dat paar schoenen wordt nu geveild voor het goede doel: gratis muzieklessen op scholen. Naar verluidt hoopt Hugo dat zijn sierlijke schoeisel, waarvan maar één paar bestaat, voor duizenden euro’s wordt verkocht.

Nou, toen ik dit bijzondere bericht deze week las, lag ik aanvankelijk in een vouw van het lachen. En wel bij de gedachte dat heel ons land al de hele coronacrisis lang roept dat we vooral níét in Hugo de Jonge z’n schoenen zouden willen staan.

Ik kletste me helemáál op de dijen van pret om het idee dat Hugo verwacht dat mensen er dúízenden euro’s voor over hebben om zijn gepimpte stappers in hun bezit te krijgen. Daarmee geeft hij een letterlijke invulling aan de uitdrukking ’naast z’n schoenen lopen’.

Luxe sloffen

En ik kronkelde zelfs over de vloer van plezier, toen ik voor me zag hoe de veilingmeester die luxe sloffen van Hugo straks zal aanprijzen. „Deze schoenen zijn eigendom geweest van onze corona-minister, beste mensen. Dit zijn dé schoenen, waar hem de afgelopen anderhalf jaar regelmatig de moed in zakte... Ze zijn nu te koop voor een prikkie. Astra Zeneca, dát wel...”

Ja, ik moest erg schuddebuiken om de saillante schoenenveiling. Als ras-Rotterdammert was ik zelfs van plan om mee te bieden op de unieke stappers van die goeie lobbes van een Hugo. Zeker omdat de opbrengst voor het goede doel is.

Totdat... ik me opeens de beelden weer herinnerde van de finale van het Songfestival. Hugo stond daar te dansen alsof z’n leven er van af hing. Ai! Die zweetschoenen moeten natuurlijk meuren als een bunzing.

Nou, ik weet niet welke halvezool daar een vermogen voor gaat neertellen, maar ík sla even over. Ik stort wel direct een bijdrage op de Stichting Meer Muziek in de Klas...