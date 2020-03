’We zijn altijd in staat er iets van te maken’

Hans van de Sande Ⓒ Anne van der Woude

Uit de spelletjeswinkel vlak bij mijn huis kwamen drie vrolijke jonge mensen met stapels spelletjes, die ze net hadden aangeschaft. Ik vroeg of dat een voorbereiding op het ondergronds gaan was en dat werd lachend bevestigd. Een positieve ontmoeting dus, die me aan het denken zette.