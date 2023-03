’Eis vakbond onrealistisch’

Een bod van 8% ligt op tafel, dat nog kan oplopen tot 11%. De werkgevers geven aan, dat dit het maximum haalbare is. Een hoger loon is eenvoudigweg niet te betalen. Toch wordt er nog steeds gestaakt. Het gevaar bestaat, dat er straks bezuinigd wordt op de kwaliteit van het vervoer of dat er chauffeurs ontslagen worden. De vakbonden zullen genoegen moeten nemen met het huidige toch wel fraaie bod. Ook in het belang van de reizigers. Wel moet er vanzelfsprekend meer tijd worden ingeruimd voor een sanitaire stop. Dat is dringende noodzaak.

E.L. Dobber,

Lelystad