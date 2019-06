’Kerosinetaks in klimaatpot’

Premier Rutte en staatssecretaris Snel (Financiën) zouden de kerosinetaks graag binnen harken via de algemene belastingen, maar mijns inziens mag dat niet gebeuren.

De kerosinetaks, waarover in Europees verband nog afspraken moeten worden gemaakt, zouden in een speciale milieu/klimaatpot moeten worden gestort waarmee maatregelen kunnen betaald die met het milieu te maken hebben.

In het hoogseizoen zijn er maar liefst 30.000 vluchten per dag boven Europa. Stel dat de ticketprijzen door de extra taks voor vliegtuigbrandstof met €40 per persoon stijgt en er zitten, voor het gemak, in een vliegtuig 200 betalende passagiers. In die aparte kerosinetakspot zou er dan in de vakantieperiode per dag (30.000 vluchten, 200 passagiers, 40 euro) in Europa maar liefst 240 miljoen euro binnen stromen! Voor ons land is het van belang welke vliegtuigen op Schiphol tanken en wat dat onze schatkist gaat opleveren.

De extra heffing op vliegen is nodig, niet alleen via de kerosinetaks, maar ook met de tickettaks van 7 euro per persoon. Dat is pure winst voor het milieu.

Rob v.d. Broek, Amstelveen