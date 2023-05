Uitslag Stelling: ’Hang die vlag weer recht’

De omgekeerde vlag is al een tijdje het symbool van het boerenprotest. Iemand schrijft: „363 dagen per jaar protesteren lijkt me meer dan voldoende. Dus toon die twee dagen een beetje respect.” Een ander: „Als je die vlaggen omgekeerd laat hangen tijdens Dodenherdenking, plaats je je eigen probleem echt boven dat van de omgekomenen in de oorlog. Totaal respectloos.”

Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging riep op de omgekeerde vlaggen rondom Bevrijdingsdag en Dodenherdenking met rood boven te hangen. Na 4 en 5 mei mag de vlag volgens de meeste stemmers wel weer ondersteboven. Een respondent: „Het argument van de boeren is dat ze geen tijd hebben om ze daarna weer om te keren. Ze hebben ook tijd gehad om al die zooi op te hangen. Een beetje oog hebben voor anderen zou ook weleens mogen.”

De meerderheid vindt dat de omgekeerde vlag namelijk wel een mooi symbool is voor het protest tegen de overheid. Een reactie: „Hang die vlag weer omgekeerd, uit frustratie tegen hoe er in dit land wordt omgegaan met de hardwerkende burgers.” Een omgekeerde driekleur betekent in de scheepvaart een noodsignaal. De meeste stemmers vinden zo’n noodsignaal horen bij de huidige staat van Nederland.

De meerderheid beschouwt de omgekeerde vlaggen langs de weg ook niet als storend. Een stemmer die er wel klaar mee is: „Ze hebben hun punt gemaakt. Haal weg die rommel, het ziet er niet meer uit.” Een ander: „Het boerenprotest heeft echt iets uitgehaald. Ze hebben hun gelijk gekregen, er wordt aan hun probleem gewerkt, dus ze kunnen weer normaal doen.”

Het merendeel van de deelnemers vindt het respectloos naar de nabestaanden van omgekeerde militairen dat de vlag op z’n kop hangt. Een reactie: „Mijn beide zoons zijn uitgezonden naar Afghanistan, een kwam terug met PTSS en dat heeft een ongeloofelijke impact op hem en zijn gezin. Ook voor hem en zijn collega’s: hang die vlag weer recht.”

Een meerderheid ziet de nationale driekleur (met rood boven) als een symbool van nationale eenheid. Een stemmer: „Juist omdat die vlag ons symbool is voor nationale eenheid, is het omgekeerd hangen zo’n krachtige uiting.” Een ander vindt dat er daarom meer gevlagd moet worden in Nederland. „Hang de driekleur (met rood boven) overal op: bij overheidsgebouwen en op stations. Als tegenwicht tegen dat domme boerenprotest.”

Bij een derde heeft de vlag ook emotionele waarde. Zij raken ontroerd als de vlag wordt gehesen terwijl het Wilhelmus klinkt. Een oud-beroepsmilitair voegt hieraan toe: „Bijna niemand in Nederland heeft kennis van het vlagprotocol, vooral bij militaire begrafenissen indrukwekkend. Daar zou meer aandacht aan besteed moeten worden. Want dan zou niemand het in zijn hoofd halen de vlag om te keren.”

Een flink aandeel van de stemmers blijkt te vlaggen. De meesten doen dat op 4 en 5 mei. Een derde doet het daarnaast ook op Koningsdag. Maar een miniem aantal van de respondenten hangt zelf de vlag omgekeerd uit.