’Onze huisarts moet niet langer het afvoerputje zijn’

Premium Binnenland

Medewerkster tbs-kliniek Limburg neergestoken door patiënt

Een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in het Limburgse Oostrum is dinsdag gewond geraakt nadat ze door een patiënt is neergestoken. De vrouw werd op meerdere plaatsen in haar lichaam geraakt en is gewond overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek.