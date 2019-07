Uitslag Stelling: Gezelligheid kent een prijs

Ze jagen je gewoon weg, is driekwart van mening. „Vooral de terrassen in Amsterdam zijn een complete ramp”, meldt een respondent. „Lang wachten, geen service, geen extraatjes bij je drankjes, zoals een koekje of nootje, en belachelijk hoge prijzen.” Woekerprijzen zijn heel normaal en het ligt niet aan de horeca, maar aan de regering, vindt het merendeel van de respondenten. „Wat denk je van koffie, drie slokken voor €2,45!”, foetert een deelnemer. „Het wordt een gelegenheidsding door die prijzen. Ik ga niet ’zomaar’ even op het terras zitten”, zegt een ander. En: „Het is een rib uit je lijf, even een terrasje pakken, wij gaan lekker de natuur in met een koelbox of nodigen vrienden thuis uit.” Iemand haalt aan: „Je salaris stijgt niet in die mate. Voor elk rondje moet ik een paar uur werken. Staat niet meer in verhouding. Je zult er maar met een gezin zitten.” „Mijn terras achter mijn huis is ook gezellig en veel goedkoper”, vindt een respondent.

Dat het prijsverschil tussen een frisje en een alcoholische versnapering niet groot meer is, ervaart 87%. „Dit komt door de btw-verhoging”, zegt de een, maar een ander is van mening dat het door de horeca komt; die is uit op winst maken (26%).

Maar niet alleen de prijzen stuiten velen tegen de borst, ook de bediening. „De hoge prijzen, maar ook de slechte bediening is een feit. En dat je nauwelijks meer in het Nederlands kunt bestellen, heel irritant”, schrijft een tegenstander. En masse klinkt het: „De horeca boycot zijn eigen gasten door onkundig personeel.”

Ook de prijs-kwaliteitverhouding moet beter. Zo zegt iemand: „Leer eerst eens normaal tappen, €2,80 voor een laag schuim loopt de spuigaten uit.”

Maar er zijn ook positieve geluiden waarin de gezelligheid de boventoon voert. En die mag best wat kosten. „Mensen willen lekker genieten, relaxen, contact maken en ’aapjes kijken’, die letten dan niet op 50 cent meer of minder”, geeft een voorstander aan. „Wat een gezeur”, zegt een ander, „het gaat toch om de beleving, entertainment, en daar betaal je voor.” Iemand schrijft: „Ik ga niet wekelijks naar het terras, dus als we gaan, letten we niet op prijzen en genieten we.” En: „Alles wordt duurder. Een terrasje pakken is nu speciaal en dan beleef ik het intenser.” Of: „Neem ik toch een drankje minder.” Een ander meent: „Ik blijf nu niet weg voor gemiddeld €3,40 per drankje. Het gaat mij om de gezelligheid, onder gelijkgestemden zijn. Maar het moet niet gekker worden, want dan beperk ik mijn terrasbezoeken wel.” Een deelnemer denkt een stapje verder: „De prijsstijging trekt juist klanten aan die met hun geld willen showen. Avondje drinken op terras en €300 aftikken? Omdat het kan!”

Maar de grens is bereikt, vinden de meesten. „Je kunt je geld maar een keer uitgeven. De consument is nog steeds niet wijzer geworden, een drankje thuis in de tuin is 100% beter dan op een terras, goedkoper, je kunt zoveel drinken als je wil en hoeft niet lang te wachten op bediening.” Een ander merkt op: „Mensen gaan toch wel op een terras zitten, maar er zijn er ook die in de supermarkt kopen en gezellig in het park gaan zitten. Wel zo slim.”