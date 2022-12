Brief 3 ’VVD lijkt wel op D66’

.

Echter, de immigratiedeal met Turkije is geen oplossing voor de asielinstroom. En die vijf miljard euro extra voor defensie is ook geen enorme prestatie. Na jaren de NAVO verplichtingen niet te zijn gekomen, moest Rutte wel, wilde hij internationaal geloofwaardig blijven.

Angela Merkel had als stelregel: geen enkele partij haalt mij rechts in. Moet je VVD zien. Ook hier heeft Rutte niets geleerd van zijn grote vriendin. Ook is Rutte al jaren geleden zijn ideologische veren verloren; met een grote broek aan naar Brussel en vervolgens al hun wensen inwilligen. D66 heeft zich ook ideologische uitgekleed; gekozen burgemeester, geen referendum meer en gek op Brussel. Zoek de verschillen tussen de twee partijen! Mooie nieuwe naam voor de partijen voor de verkiezingen in maart a.s.: VVD66

Harry van der Stok, Apeldoorn

