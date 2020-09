’Te veel taken voor leraar’

Ik vind alleen dat op een school geleerd moet worden dat bewegen en gezond eten bij de ouders moet liggen. Wat is de volgende stap daar in Limburg? Dat kinderen ook op school moeten slapen, zodat ze langer kunnen blijven liggen en zo beter groeien. De rol van de leerkracht wordt steeds groter en die van de ouders kleiner. Leerkrachten krijgen veel te veel taken en dan straks weer horen dat kinderen minder kunnen rekenen dan vroeger. Tja, dat komt omdat de leerkracht veel meer taken moeten organiseren, dan de onderwijzers van vroeger. Een leerkracht is voor het lesgeven en een ouder voor de opvoeding.

Menno Bosma, De Ronde Venen