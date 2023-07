’Dwangsom migrant wereld op z’n kop’

We werken ons een slag in de rondte om hen een veilige omgeving en toekomst te bieden. Door de grote instroom lopen de asielprocedures echter soms vast en duurt de aanvraag wat langer, maar waarom rechtvaardigt dat zo’n genereuze schadevergoeding? De asielzoekers hebben tijdens hun aanvraag om hier te mogen blijven toch onderdak, voedsel en kleding? Krijgen de gedupeerden van de toeslagaffaire en aardbevingsschade in Groningen ook dwangsommen uitgekeerd? Die wachten immers nog veel langer. Het is de wereld op zijn kop. Het kan een aardig verdienmodel worden voor vluchtelingen om meerdere procedures aan te spannen en de behandeling ervan te frustreren. En dat terwijl we dagelijks horen dat veel Nederlandse kinderen in armoede moeten leven. Snapt u het nog?

F.J. Schubra, Arnhem