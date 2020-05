’Laat China ook Afrika steunen’

Het ontbreekt in de EU vaak aan gecoördineerd optreden. Zo ook in de kwestie om 1 miljard belastinggeld te doneren aan Afrika waarbij de aangeboden gift voor Italië als maatstaf wordt gebruikt. Natuurlijk heeft Nederland er alle belang bij om emigratie uit Afrika tegen te gaan maar dat heeft de hele EU. Laat ook China de beurs trekken. Dit land investeert alleen in Afrika waarbij de westelijke landen de noden mogen verhelpen met gelddonaties en zij de rendementen als grondstoffen incasseren.

J.C. Rosmolen, Bleiswijk