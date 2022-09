’Jeltsin hief Sovjet-Unie op’

De realiteit is echter dat Gorbatsjov, toen hij aan de macht kwam, te maken had met een staat die economisch op de rand van de afgrond stond. De door hem ingevoerde vrijheid en openheid was zeker niet bedoeld om de Sovjet Unie op te heffen, integendeel, het was een laatste redmiddel om de dictatoriale staat in leven te houden. Door krachtig leiderschap van Ronald Reagan, die de wapenwedloop opvoerde met zijn Star Wars programma, werd Gorbatsjov gedwongen tot onderhandelingen. Dit leidde naast de economische malaise uiteindelijk tot het einde van de Sovjet Unie. Wat echter onderbelicht blijft is dat Gorbatsjov in januari 1991 nog elite troepen naar de Baltische landen stuurde om daar de vrijheidsstrijd bloedig te onderdrukken. In Vilnius vielen 13 doden onder burgers door geweervuur en tanks die over mensen heenreden en in Riga vielen diezelfde maand 6 doden door Sovjet elite troepen aangestuurd door Gorbatsjov. In de Baltische landen wordt Gorbatsjov dan ook nog steeds gezien als een wrede agressor en wordt Boris Jeltsin vereerd als de man die hun de vrijheid gaf direct na zijn aantreden als president van Rusland! Niet Gorbatsjov maar Jeltsin maakte een einde aan de Sovjet Unie.

F. Starink, Velp