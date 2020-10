’Kabinet, stop met polderen’

Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat deze visie in tijden van crisis, zoals nu met corona, niet werkt. In ongewone tijden zijn ongewone maatregelen nodig. Wanneer je dan als kabinet komt met het dringende advies om op sommige plekken een mondkapje te dragen en je beroept op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle Nederlanders, straalt dat in plaats van gezag machteloosheid uit. Kabinet, sla met de vuist op tafel, geef duidelijke regels en stop met ‘polderen’, daar zijn de omstandigheden niet naar!

Henk Versteeg, Nunspeet