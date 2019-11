Kijk eens aan, een nulmeting ditmaal. Momentje, ik moet mezelf nu even streng toespreken: „Gedráág je, Goof! Verander de n níet in een l om de suggestie te wekken dat de gekleurde medemens dan vanzelf voorrang krijgt. Jörgen Raymann mag dat soort grappen maken, als tante Es. Jij niet. Jij hoort als witte man achter in de bus.”