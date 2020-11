Kabinet ondermijnt controle Kamer

In 2013, enkele maanden na het aantreden van Rutte-II, worstelde staatssecretaris Wilma Mansveld zich (Infrastructuur) door een debat met de Tweede Kamer. De PvdA’er was onder vuur komen te liggen vanwege een verzwegen rapport over Prorail. Ze vermeldde richting de Kamerleden dat betrokken ambtenaren ’rechtspositionele en disciplinaire maatregelen’ stonden te wachten.