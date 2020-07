’Erg blij met premier Rutte’

Wat een gigantisch verschil tussen deze twee leiders. De ene geeft antwoord op vragen, geeft toe wanneer iets fout is gegaan of beter kon en de andere is alleen vol van zichzelf, liegt nog als hij fluit en geeft van alles anderen de schuld.

En als de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra durft te zeggen de Trump beter is dan Rutte dan is pas echt overduidelijk wat voor een stelletje grappenmakers de VS leiden. Wat moeten wij blij zijn met Rutte en zijn team, los van hun politieke standpunten.

N. P. C. van Oijen, Harderwijk