Het Songfestival moet volgend jaar natuurlijk in Maastricht plaatsvinden. Daar hoef ik niet lang over na te denken. Maastricht ligt in het hart van Europa, midden in het drielandengebied: Nederland, België, Duitsland. En Zuid-Limburg heeft een schitterend landschap. Alleen al om die reden is dit een prachtig uithangbord voor Nederland.