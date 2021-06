’Grootste partijen moeten snel aan tafel’

Een verzoek voor een debat hierover wordt verworpen door partijen, die een kans maken om te gaan regeren. Ze wachten graag op de eindrapportage van Mevrouw Hamer. Deze ongelooflijke traagheid is mede het gevolg van uitsluiten van partijen zoals de PVV. De constructieve opstelling van Wilders tijdens de coranacrisis zou de uitsluiters toch aan het denken moeten zetten. Zijn standpunt over de Islam is té extreem en het struikelblok. Maar, is het ongebreideld toelaten van asielzoekers ook niet té extreem net als de onbetaalbare klimaatdoelstellingen? In een democratie ga je met elkaar aan tafel en de scherpe kanten worden van de standpunten gehaald zodat iedereen, die gestemd heeft, zich gehoord voelt. Het wordt tijd dat de grootste partijen snel een compromis gaan sluiten en gaan regeren.

Nu is het zo dat een aanzienlijk deel van de bevolking buitenspel gezet wordt. En dat mag in een democratie nooit gebeuren!

André Leijten,

Marknesse