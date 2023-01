’Vrees voor medicijntekort’

Echter onze regering wil er niet nog een keer geld in pompen, met het gevolg dat er misschien een tekort aan medicijnen ontstaat en de " chronisch, medicijnafhankelijke patiënten" geen medicijnen kunnen krijgen. Bovendien worden we nog afhankelijker van het buitenland, voor medicijnen. Kennelijk hebben ze in Den Haag niet geleerd van de oorlog in de Oekraïne. Er gaan miljoenen Euro's naar die uitzichtloze oorlog en het eigen volk laten ze dadelijk in de kou staan. Schandalig.

Bob van Gulpen,

Hoorn