Uitslag Stelling: Pensionado wil zekerheid

Een deelnemer meldt: „Na jarenlange discussie eindelijk eens opschieten. Weg met die onzekerheid”. In het huidige stelsel is de rente leidend voor de hoogte van de pensioenen. Die is momenteel erg laag, waardoor veel gepensioneerden hun inkomen zien dalen. „Het geld klotst bij de pensioenfondsen tegen de plinten, maar uitkeren ho maar”, merkt iemand op. Koolmees heeft gezegd dat hij in 2022 wil voorkomen dat gepensioneerden weer worden gekort. Bijna twee derde van de respondenten denkt niet dat de minister zich aan deze belofte gaat houden.

In het nieuwe stelsel zouden pensionado’s een uitkering ontvangen die gebaseerd is op het rendement van beleggingen. De meeste deelnemers vinden dit nieuwe systeem geen verbetering ten opzichte van het oude. Een respondent die er maar weinig vertrouwen in heeft: „Je zal zien dat als die nieuwe wet er is, de beleggingen zogenaamd ineens gaan dalen”. Een ander: „Liever niet tornen aan ons pensioenstelsel, alleen wel aan die absurde rekenrente. Zonde, want we hebben het beste pensioenstelsel ter wereld.”

Koolmees heeft nu toegezegd voor 1 januari 2022 de nieuwe wet klaar te hebben. Daarna moet de minister die nog door de Tweede Kamer loodsen, zodat die in 2023 in werking kan treden. Driekwart van de stemmers denkt niet dat dit gaat lukken. Een reactie: „We wachten al tien jaar, en al die tijd hebben we er niets bijgekregen, alleen de verhoging van de AOW”.

Pensioenfondsen zijn grote beleggers. Onlangs werd bekend dat het ABP 1,5 miljard euro heeft uitgegeven aan prestatiebonussen voor beleggingsspecialisten. Veruit de meeste respondenten vinden dit een groot schandaal. Een reactie: „De mensen die het geld voor ons beleggen, mogen zeker worden beloond. Maar dat mag zeker niet zo buitenissig als het ABP nu doet. Ik ervaar dit als pure diefstal.”

Verder vindt twee derde van de stemmers dat pensioenfondsen hun werk niet goed doen. „Of Koolmees nu opschiet of niet, het maakt niet uit. Het meeste geld van de pensioenfondsen gaat toch naar de dikke salarissen van de bestuurders en hun bonussen.”

De rente loopt nu weer op. Dat zou dus goed nieuws kunnen betekenen voor gepensioneerden en spaarders. De meeste respondenten zijn dan ook blij met een hogere rente. Toch gelooft bijna niemand dat de gepensioneerden de oplopende rente gaan terugzien in hun inkomen. Veel stemmers vinden dat de rente bewust laag is gehouden ten behoeve van de zuidelijke EU-landen.

Voor de huizenkopers zal de stijgende rente slecht nieuws betekenen, zo denken de meeste respondenten. Over de vraag of een hogere rente zal helpen de huizenmarkt lucht te geven, zijn de stemmers verdeeld. Een respondent: ,,Ik heb ooit twaalf procent betaald. Zolang de rente niet op deze absurde hoogte komt, kan iedereen dit aan. De druk op de huizenmarkt zal niet minder worden." Een andere stemmer denkt dat de huizenmarkt er wel bij vaart: „Gelukkig komt er weer wat marktwerking op de rente. Dat geeft lucht en realiteitszin. Gratis geld bestaat nou eenmaal niet."