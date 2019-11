Wint, de tijd van nostalgie, van warmte van geborgenheid. Maar...die zelfde kringelende rook uit de schoorsteen heet vandaag de dag CO2. En dat is een probleem. Net als het Sinterklaasfeest met de Zwarte Pieten... Fout! En wat te denken van dat verfoeilijke Kerstfeest?! Kerstfeest? Winterfeest moet dat worden...

En als straks tijdens dat genoemde ’winterfeest’ Nederland onder een witte deken van sneeuw verstopt ligt, dan blijft dat nog wel even zo, want strooien met zout doen we niet meer want daar zit PFAS in...

Al denkende krijg je steeds meer begrip voor Gerard Cox toen hij zei ’vroeger was geluk heel gewoon’. Het enige voordeel van de sneeuw is dat we in ieder geval geen last hebben van een groene kerst !

R. Antonijsen, Obdam