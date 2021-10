Er is een Sterke Man doodgegaan. En dat is erg.

Premium Columns

Sorry, maar ik moet het opnemen voor het Kaagmens

Sorry, maar ik moet het opnemen voor het Kaagmens. Objectiviteit is nu eenmaal mijn middle name. Zo zal ik ook altijd, hoe weerzinwekkend hij ook was, blijven benadrukken dat we het aan Napoleon te danken hebben dat wij hier de meter hebben, de kilo en het feit dat wij achternamen gebruiken. Hij was...