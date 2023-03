Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Klimaatbeleid ziet vrije burgers als last

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Laat en ongaarne roept Rutte de vicepremiers bijeen voor een ’speciaal beraad’ volgende week over de zege van BBB. Maar de premier weet nu al te melden dat de coalitie niet in gevaar is. Het wordt dus een theekransje met machtsbehoud als doel.