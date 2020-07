’Euro’s naar het zuiden, pensioenen gekort’

Helpt u mij alsutblieft het te begrijpen. Geruime tijd geleden heeft de overheid een forse greep in de kas gedaan bij het ABP, omdat blijkbaar tóen al het geld tegen de wanden klotste. In de jaren die voor ons liggen krijgt de rekenrente alsmaar de schuld van een eventuele korting, terwijl ook nu nog het geld tegen de wanden van de pensioenfondsen klotst.

Intussen hebben we een nieuw pensioenakkoord en komt dus het systeem van de rekenrente te vervallen. En we hebben een coronavirus waardoor er (alweer) vele Nederlandse euro’s naar de zuidelijke landen verdwijnen (die er nog altijd een potje van maken) en de bewoners veel eerder met pensioen gaan dan wij in Nederland.

Ja... met dit alles is het toch logisch dat de pensioenen van onder andere het ABP gekort gaan worden! Of snap ík het nu niet meer?

Harry Kuenen, Purmerend