’Ruim je rotzooi op’

Meer mensen zorgen er alleen maar voor dat het onrustiger wordt voor het eventuele aanwezige gedierte. Het zorgt ook ongetwijfeld voor vervuiling. Wij Nederlanders zijn namelijk heel goed in het ter plaatse laten vallen van de rotzooi die we bij ons hebben.

Of het nu een natuurgebied is of gewoon langs een fiets- of wandelpad in de stad, het dorp of de polder. We zijn vaak te lui om naar een vuilnisbak te gaan of zoeken. Uiteraard hoor ik daar niet bij maar dat zegt ongetwijfeld iedereen.

Kom op landgenoten laten wij met z'n allen het voorbeeld geven en de rotzooi weggooien waar het behoort. Overigens heb ik heel veel waardering voor de weinigen die zelfs andermans rommel in de vuilnisbak deponeren. Proficiat.

Aad van der Gulik,

Lisse