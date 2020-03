Brief 1 ’ Moszkowicz verdient tweede kans’

Ja, hij heeft fouten gemaakt maar hij heeft niemand van het leven beroofd. Iemand die een moord op zijn geweten heeft krijgt nog wel een tweede kans maar Bram niet. Hij heeft jaren geleerd om advocaat te worden, hij heeft zijn schulden ingelost en heeft, naar eigen zeggen, er van geleerd maar toch krijgt hij geen tweede kans. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.

Het is juist een zonde dat iemand met zoveel kennis in een hoekje gezet wordt met de neus naar de muur. Na zijn gedrag had hij straf verdiend, zeven jaar buiten spel gezet is al een forse straf als dit je beroep is maar genoeg is genoeg. Belachelijk dat hij geen tweede kans heeft gekregen.

P. van Neck, Rotterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: