’Er valt genoeg te kiezen’

Nog nooit deden er zoveel partijen mee. Maar liefst 32 stuks als je ook nog de Feestpartij moet mee tellen. Wat het aantal kandidaten betreft valt op dat D66 en de VVD elkaar naar de kroon steken met maar liefst 80 kandidaten. Kaag en Jetten hebben ongetwijfeld 'boze' plannen. Maar 80 kandidaten? Dan ben je toch wel elk gevoel van realiteit kwijt.

Ook Denk denkt nogal te kunnen scoren met maar liefst 21 kandidaten die de Tweede Kamer-zetels willen gaan bezetten. En Henk Krol is weer met een eigen lijst aanwezig met wat waarschijnlijk zijn laatste kunstje gaat worden. En Jezus leeft nog steeds bij nog maar 3 kandidaten. Kortom, met zo’n behangersformaat stembiljet hoef je je even niet te vervelen. Er is voor elk wat wils.

Jan Muijs, Tilburg