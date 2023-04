’Plannen Van Gennip nadelig’

Enerzijds verliezen veel studenten nét dat stukje flexibel inkomen om rond te komen, en werkgevers in bijv. de horeca komen nu personeel te kort bij piekbelasting. Dure zzp’ers daar willen we vanaf, maar stimuleren we juist op deze manier, evenals de inflatie.

Waarom niet simultaan met deze afschaffing uitsluitend voor studenten een soort nulurencontract, maar zonder de cao-verplichting tot vast dienstverband en doorbetaling bij ziekte na 26 weken? Iedereen blij, en vrij simpel te realiseren toch?

M. Harks