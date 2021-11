Uitslag Stelling: ’Voorkom lockdown met 2G’

De Kamer worstelt met de eventuele 2G-maatregel waarbij men getest of genezen van corona moet zijn om op bepaalde plekken naar binnen te mogen. Tot nu toe geldt in Nederland nog de 3G-regel, namelijk ‘getest óf gevaccineerd óf genezen’, voor toegang tot bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden. Bijna de helft van de stemmers (47 procent) heeft liever een 2G-beleid. „Ongevaccineerden lopen met 2G een kleiner risico om te worden besmet en worden daarmee ook tegen zichzelf beschermd”, luidt een reactie.

De partijen die pleiten voor 2G (VVD en D66), hopen hiermee de druk op ziekenhuizen te verminderen. Ca. 45 procent van de stemmers gelooft hierin. Één van hen: „Nu liggen er veel ongevaccineerden in het ziekenhuis en ze zijn ook veel besmettelijker. Deze groep uitsluiten van vrijetijdsactiviteiten zal zeker een goede uitwerking hebben op het terugdringen van de besmettingen en de druk op de zorg verminderen.” Veel voorstanders zijn het zat met beperkingen te moeten leven omdat een groep weigert zich te laten vaccineren. „Het moet maar eens stoppen dat we ons moeten aanpassen voor een minderheid. Niet vaccineren prima, maar dan ook de consequenties aanvaarden”, zegt een voorstander. En: „Iedereen wordt de mogelijkheid geboden kosteloos een vaccinatie te krijgen. Een aantal wil daar niet aan meewerken en zet daardoor druk op de maatschappij, de gezondheidszorg en de economie. Onverantwoord.” Bijna de helft denkt dan ook dat met 2G meer lockdown-achtige maatregelen kunnen worden voorkomen: Dus: „Opschieten met 2G en met die boosterprik”, roept iemand op.

Een bijna evengrote groep gelooft echter niet dat 2G de druk op zorg zal verminderen: „Zowel gevaccineerden als ongevaccineerden kunnen besmet raken en komen in het ziekenhuis, dus waarom onderscheid maken?” Een tiende van de stemmers zou liever de door de ChristenUnie bepleitte 1G-regel zien, namelijk zowel gevaccineerden als ongevaccineerden testen voor toegang. „Iedereen testen lijkt me veiliger dan toegang met een coronapas”, oppert één van hen.

Het uitsluiten van ongevaccineerden gaat volgens de tegenstemmers van 2G echt te ver: „Ik ben niet tegen vaccinatie, maar het is en blijft een vrije keuze. De besmettingen zullen niet minder worden als je ongevaccineerden uitsluit. Ongevaccineerden moeten altijd testen voor toegang, dus bij bezoek aan de horeca of evenementen is deze groep in principe vrij van corona.” Een respondent is het hier niet mee eens: „Testen is niet waterdicht. De coronapas ook niet, maar een gevaccineerde wordt vaak minder ziek. „Iedereen heeft een vrije keuze, maar bij keuze hoort ook het dragen van de consequenties ervan!”

De sfeer wordt er niet beter op als 2G wordt ingevoerd, vrezen veel stemmers. „Dit zorgt voor nog meer tweedeling. Ongevaccineerden voelen zich gediscrimineerd en je kunt ze toch niet dwingen”, zegt iemand. Van de respondenten geeft 23 procent aan niet gevaccineerd te zijn en dit ook niet van plan te zijn, wat er ook wordt ingevoerd.