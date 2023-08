Voorzichtigheid met explosieve groei van overheid, zorg en onderwijs is geboden

Officieel zit Nederland in een recessie want de economie is weer gekrompen. Bij het woord recessie doemen beelden op van failliete bedrijven, werkloosheid en armoede. Die somberheid is nu niet nodig. De werkloosheid is laag en er is een baan voor iedereen die wil en kan werken. Ook de financiële positie van bedrijven, gezinnen en overheid is behoorlijk. Dus rampspoed ligt niet meteen voor de deur.