Chinezen lopen te hoop tegen culturele toe-eigening uit het Westen

’Hoe blijven mijn witte sneakers wit?’

Sneakers zijn het meest gedragen schoeisel van de afgelopen twee jaar. Comfortabel, hip en vrijwel passend bij elke look werden ze de afgelopen tijd als warme broodjes verkocht. Met nog meer zonnig zomerweer in aantocht zijn met name de spierwitte exemplaren met hier en daar een kleuraccent favoriet...