Brief 2 ’Behoefte aan rechts-liberaal geluid’

Die uitslag toonde vooral aan dat er onder de bevolking een behoefte bestaat aan een rechts-liberaal geluid, nadat de VVD zich conformeerde aan een regeerakkoord met coalitiepartners die een meer links beleid wilden voeren. Hoeveel water kun je bij de wijn doen, zonder je geloofwaardigheid richting de kiezer te verliezen? Uit recente peilingen blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse kiezers zichzelf als rechts ziet. Wanneer gaan we dat dan een keer terug zien in een coalitie, en in beleid?

M. van Zeist, Apeldoorn

