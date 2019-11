’Met Turkije als vriend geen vijand meer nodig’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageert op de terugkeer van twee vrouwelijke Syriegangers naar Nederland. De vrouwen zijn door Turkije teruggestuurd en bij aankomst op Schiphol aangehouden. Ⓒ ANP

Met het terugsturen van twee IS-vrouwen legt Turkije de zwakte van Nederland én Europa bloot, stelt Malik Azmani. De VVD’er is verontrust over het NAVO-bondgenootschap van de Turken en doet een oproep om in Europees verband de militaire krachten sterker te bundelen.