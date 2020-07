Uitslag Stelling: Thuiswerkgeld niet nodig

Volgens een berekening van het Nibud zou thuiswerken de werknemer gemiddeld 2 euro per dag kosten, dus 40 euro per maand. Hierin zijn gas, water en licht, wc-papier, de afschrijving van kantoormeubilair en zes kopjes koffie of thee per dag inbegrepen. Een thuiswerkvergoeding om deze kosten te dekken is volgens ruim de helft van de stellingdeelnemers niet nodig. „Thuiswerken heeft veel voordelen, dus die twee euro is verwaarloosbaar”. Ook bespaart de werknemer tijd en geld door niet naar kantoor te gaan. „Denk aan bedrijfskantines waar je dagelijks zeker vijf euro uitgeeft en het wegvallen van reistijd dat zeker een uur per dag oplevert.”

Bovendien is men thuis onder werktijd ook met andere dingen bezig, weten de stemmers: „Tussendoor de kinderen naar school brengen, de hond uitlaten, een boodschapje doen.” Een deelnemer voegt toe: „Mensen staan vaker op om de vaatwasser uit te ruimen en niemand controleert de rustpauzes, rooktijd of je sociale contacten onder werktijd. Al deze minuten die per dag niet worden gewerkt, worden ook niet verrekend”.

Daarbij hebben werkgevers het al zwaar genoeg in deze crisistijd en draaien zij ondanks het vele thuiswerken nog op voor heel wat vaste kosten. „Voorlopig zit de werkgever opgezadeld met de kantoorlasten en de kosten voor kantoorruimtes.” De meeste deelnemers vinden het dan ook meer dan logisch dat werkgevers reiskostenvergoeding hebben ingetrokken omdat hun personeel thuis werkt.

Voorstanders van een thuiswerkcompensatie vinden dat juist reiskosten omgezet moeten worden in deze onkostenvergoeding voor een kantoor aan huis. Volgens deze groep is het Nibud wat extra kosten vergeten. „Ik mis de vergoeding van een internetaansluiting en telefoonkosten.”

Ook als het gaat om inrichting van de werkplek moeten werkgevers meer bijdragen, wordt gezegd. „Wie betaalt de apparatuur, pc, printer, schrijfwaren enz?” Ze vinden dat we een voorbeeld moeten nemen aan sommige grote bedrijven die dit meteen hebben aangepakt. „Geef net als Google eenmalig duizend euro om spullen te kopen om de werkplek in te richten”, oppert iemand.

Bijna driekwart verwacht dat thuiswerken uiteindelijk de norm wordt en de meeste respondenten die hier ervaring mee hebben, vinden dit een aantrekkelijk vooruitzicht. „Minder stressvol dan bij verplicht de hele dag op kantoor zitten.” En: „Heerlijk zelf je dag indelen. Soms in de avond werken en overdag meer tijd voor het gezin. Het beste van twee werelden”, vertelt iemand anders. Voor de groep die staat te popelen om weer naar kantoor te mogen, is vaak juist het gebrek aan scheiding tussen werk en privé problematisch. „De vrijheid van medebewoners wordt flink ingeperkt als de thuiswerker in de woonkamer zit.” Werkgevers zouden volgens deze stemmers rekening moeten houden met thuissituaties. „Aan de keukentafel werken is niet te doen. Is er geen ruimte voor een werkkamer dan moet de verbouwing, een tuinhuis of een kantoor buiten de deur worden vergoed.”