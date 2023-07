Brief 2 ’Niet korten, maar meer geld naar ouderenzorg’

Hoe is het mogelijk dat minister Helder (Langdurige Zorg) 900 miljoen euro wil korten op de verpleeghuiszorg, terwijl er ruim 22.000 mensen op een wachtlijst staan voor dringende zorg?

Daarnaast zijn er ook nog duizenden en duizenden eenzame hulpbehoevende ouderen, die zorg nodig hebben en afhankelijk zijn van mantelzorgers die dat vaak niet meer aankunnen. En dus vallen ze tussen wal en schip.

Dat de zorg voor ouderen steeds duurder wordt, is toch niet zo vreemd, daar er steeds meer ouderen bij komen. We vergrijzen immers. Dus in plaats van te korten, moet er meer geld naar de ouderenzorg.

Zorg voor de ouderen in Nederland, zij kunnen niet zonder de zorg. Het is een plicht van Nederland

Bets Keereweer