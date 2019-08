’Waar blijven die hogeropgeleiden in het onderwijs?’

Vrijwilligerswerk in het buitenland. Sebastien Valkenberg ziet jongeren van project naar project hoppen. ,,Met swipe-idealisme kom je niet ver in het onderwijs.” Ⓒ 123rf

Millennials met een goede opleiding zijn amper geïnteresseerd in een baan in het onderwijs. Volgens Sebastien Valkenberg worden ze geplaagd door morele verziendheid. „De lagere school drie straten verderop zie je gemakkelijk over het hoofd wanneer je je richt op de planeet.”