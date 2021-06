’Van Nieuwkerk niet te evenaren’

Helaas dat lukt nooit, ook Fidan en Renze zijn plotseling verdwenen.

Avond aan avond zien we op tv dat er praatprogramma’s te over zijn. Dat moet svp echt stoppen. Enkele actualiteitenrubrieken zijn daarvan uitgezonderd, die nieuws voor iedereen brengen dat van groot belang is. Want wat leeft en speelt er niet in deze angstige wereld?

Cas Heijenk-Caspers, Sleeuwijk