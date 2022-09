Uitslag Stelling: ’Vliegen te duur voor velen’

Ondanks die drie tientjes hogere prijs, gelooft een grote meerderheid dat dit Nederlanders er niet van zal weerhouden het vliegtuig te pakken. De meeste deelnemers zouden het wel goed vinden als er minder vliegreizen zouden plaatsvinden. Zo stelt een voorstander daarvan: ,,Als de boeren de helft van de stikstof moeten inleveren, dan ook de helft van het vliegverkeer. Wel zo eerlijk.”

Een derde van de respondenten zou het goed vinden als reizen met een vliegtuig nog duurder zou worden. Maar twee derde vreest echter dat vliegen voor ’de gewone man’ straks dan niet meer betaalbaar zal zijn. Hoe dan ook, de meerderheid van de deelnemers verwacht dat de reisindustrie grote klappen gaat krijgen als de vliegtaks wordt ingevoerd. ,,De frequente reiziger met de goedgevulde portemonnee blijft gewoon vliegen. De gewone man heeft het nakijken, zelfs een huisje huren in Nederland in de vakantie is ook veel te duur geworden.”

Een respondent die vreest niet meer op vakantie te kunnen: ,,Pak de frequente zakenreizigers. Voor hen maakt het niet uit of een vliegticket 200 euro duurder is, of niet.” Een andere stemmer wijst naar de regering, die niet het goede voorbeeld geeft: ,,Die vliegen zich helemaal suf. En Máxima gaat met het regeringsvliegtuig naar San Francisco, terwijl dat natuurlijk heel goed had gekund met een lijnvlucht.” Zelf vliegen de deelnemers niet zo heel vaak. Veruit de meesten geven aan ongeveer een keer per jaar te vliegen.

Een derde van de deelnemers zou graag zien dat Schiphol inkrimpt, maar de meerderheid dus juist niet. Een voorstander van de krimp van Schiphol meent: ,,Minder Schiphol zou mooi zijn, want door de uitstoot van die ultrafijnstof lopen mensen binnen een straal van vijftig kilometer grote gezondheidsrisico’s.” Echter, een respondent die wil dat Schiphol uitbreidt, stelt: ,,Steun de Nederlandse luchtvaart en Schiphol toch gewoon. Het is een van de kurken waarop onze economie drijft.” Een ’neutrale’ stemmer gelooft niet dat het vliegverkeer gaat afnemen. ,,Er wordt zelfs van uitgegaan dat het vliegverkeer nog zal groeien. Zie de uitbreidingsplannen van Schiphol en de luchthavens op ons omringende landen.”

De vliegtaks gaat waarschijnlijk honderden miljoenen opleveren. Twee derde van de stemmers vindt dat dit geld besteed moet worden aan innovatie voor het klimaatneutraal maken van de luchtvaart. ,,Vliegtaks graag alleen op voorwaarde dat het geld inderdaad wordt gebruikt voor innovatie. Anders is het een ordinaire belastingverhoging”, klinkt het.

In België en Duitsland is de vliegbelasting voorlopig nog laag. Een meerderheid vindt dat hier in Europees verband afspraken over gemaakt moeten worden. Dit om te voorkomen dat reizigers voor luchthavens kiezen die net over de Nederlandse grens liggen. Zo meent één van hen: ,,Dit getuigt van zo’n slechte visie van Nederland. Met deze vliegtaksmaatregel verzwakken we onze concurrentiepositie, want natuurlijk gaat iedereen nu vliegen vanaf Weeze of Brussel.”