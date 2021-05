Premium Columns

Géén Verenigde Staten van Europa

Er wordt door de EU een conferentie georganiseerd over de toekomst van Europa. Simpel gezegd is de vraag: willen we dat Europa één land wordt? Liberale politici zoals Guy Verhofstadt en Sophie in ’t Veld zijn daar erg voor. In het Europees Parlement zijn dat partijgenoten van de VVD van Mark Rutte.