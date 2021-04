’Bezoekers proefevent ook in quarantaine?’

Zij hoeven zich alleen op de vijfde dag testen, ik lees niets over quarantaine. Zij zitten net als in een vliegtuig ook allemaal met negatieve corona testen bij elkaar, zittend zonder mondkapje, dan mag hij af, in het vliegtuig niet, waar je in anderhalf uur terug uit Spanje vliegt met een speciale luchtcirculatie.

Ben je nou echt zo’n groter gevaar als je vliegt, of valt dit ook in het rijtje van proef? En dan word je straks ook nog gecheckt of je thuis zit, anders krijg je een boete. Geef die mensen die vanaf Schiphol komen gelijk een enkelband. Dit kun je ook weer als onlogisch bestempelen.

Saskia Keizer