Stelling: Afschaffen cum laude zorgt voor ‘zesjescultuur’

Vier van de acht geneeskundeopleidingen in Nederland denken erover om geen cum laudes meer te geven, of zijn daar al mee gestopt. Dat gebeurt zodat studenten minder snel overbelast raken of zelfs in een burn-out terechtkomen. Sommige experts vrezen dat er een ‘zesjescultuur’ ontstaat in Nederland. Denkt u dat ook?

Doe mee aan de Stelling van de Dag (tot 15.30 uur). Iedere werkdag kunt u via onze website meedoen aan De Telegraaf-lezersenquête. Deze stelling gaat over actuele onderwerpen die in de samenleving spelen. De uitslag vindt u een dag later op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en uiteraard op www.wuz.nl. Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.