’Jaren niet naar ouderen omgekeken’

Vorige week werd kritiek van sommige partijen op de coronamaatregelen door velen weggehoond en bestempeld als partijpolitiek. Een van de argumenten was dat kostbare tijd verloren zou gaan omdat resultaat pas een week later bekend wordt.

Na de extra maatregelen van maandag werd dit in talkshows bevestigd door deskundigen. Ook nu weer: volgende week weten we pas of dit afdoende is. Het aantal doden en besmettingen blijft stijgen met steeds de aanvullende opmerking: waarschijnlijk zijn de werkelijke cijfers veel hoger.

Waar gaat dit dan naar toe? Bijkomend probleem is het vrijwel stilvallen van de reguliere zorg via de huisarts of ziekenhuis. Ben je hart- of longpatiënt, dan worden bestaande afspraken of behandelingen afgezegd of doorgeschoven. In het gunstigste geval wordt een afspraak omgezet naar een telefonisch consult.

Hoeveel slachtoffers vallen door uitgestelde behandelingen? De regering zegt dat we onze ouderen en kwetsbaren moeten beschermen. Helaas is hiervan de afgelopen jaren geen sprake geweest. Na afloop van de crisis zal de aandacht voor ouderen helaas weer verflauwen. Toch alle hulde aan het medisch personeel.

Rob van der Vlag,

Zoetermeer