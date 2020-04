’Duidelijk beleid nodig tegen dagjesmensen’

Uiteraard vinden al die dagjesmensen hun reisje noodzakelijk genoeg en rijden dan ook ongehinderd ons land in. De marechaussee staat eigenlijk voor gek aan de grens en zal na zo’n dag redelijk gefrustreerd huiswaarts keren.

Het kabinet heeft verzuimd deze mensen gereedschap in de hand te geven om op te kunnen treden. Voor de gezondheid van onze inwoners was het zo vanzelfsprekend geweest om met de paasdagen niet noodzakelijk buitenlands verkeer te weren. Het kabinet laat maatregelen nemen over aan de burgemeesters en verzuimt om deze zelf te nemen. Na dinsdag kennen we de gevolgen.

Jan Oosterhof

Hellendoorn