Brief 1: ’Rekening vergisbom voor Amerikanen’

Bij een bombardement op 21-09 2015 In Mosul wordt zijn huis gebombardeerd waarbij hij veel familie verliest en zelf met granaatscherven in zijn rug loopt. Een oorlogsgebied.

Hierdoor raakte hij bovendien zijn huis, grond, baan, gezondheid en goede naam kwijt. En dat allemaal omdat de Amerikaanse inlichtingendienst had gemeld dat Razzo’s huis een IS-hoofdkwartier was. Is het dan niet reëler dat de schadeclaim naar de Amerikaanse defensie/regering wordt gestuurd. Kom op Nederland, laat je niet piepelen.

Willem Himmelreich, Heerhugowaard

