’Digitaal leven rampzalig’

In restaurants wordt niet meer met elkaar gesproken, het is ieder voor zich met zijn smartphone. De jeugd is qua kennis volledig afhankelijk van hun telefoontje. Leren doen ze niet meer. De overheid communiceert eenzijdig per e-mail, als burger kun je niet meer per email reageren. Facebook en Twitter hebben e-mailen vervangen. Inmiddels worden gehele universiteiten plat gelegd door hackers. En dat is nog maar het begin van deze ’zegen’ voor de mensheid.

Bert Osendarp, Stevensweert