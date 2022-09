’Waken voor invasie van de wolven’

Schapenhouders hebben de gruwelijke beelden nog op hun netvlies van open gereten schapen. Het begint nu toch wel een beetje de spuigaten uit te lopen, want behalve het verscheuren van dieren zijn ze ook druk bezig voor nageslacht te zorgen.

Binnen de Veluwe is er nu al sprake van twee wolvenroedels en buiten de Veluwe is ook al één roedel gesignaleerd. Roedels die zich straks ook weer opsplitsen, omdat ze allemaal een eigen territorium moeten hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de tientallen wolven die -nog- solitair ons land als een gedekte tafel zien.

Kortom, de wolf wordt een steeds groter probleem. En als je het hebt over wildbeheersing en afschot voelt dat voor menig 'natuurliefhebber' als vloeken in de kerk. De wolven compleet uitroeien is nu ook weer niet nodig, maar zorg er wel voor dat het probleem binnen bepaalde grenzen blijft zodat we nog in lengte van jaren van ons 'eigen' wild kunnen blijven genieten.

Jan Muijs,

Tilburg