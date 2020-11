’Baudet had helemaal moeten opstappen’

Daarmee veroordeelt hij de sympathiën in zijn partij die doen denken aan een vaag oorlogsverleden. ’Murder by cop’ kenden we al. Baudet schuift -heel origineel- de schuld op ’trial by media’.

Het zou hem gesierd hebben als hij vanwege al de stampij en verkeerde ideeën was opgestapt, maar hij wil wel lijstduwer blijven van een partij waarin meer warhoofden rondlopen dan in de PVV van Wilders.

En hij blijft wel partijvoorzitter en gaat bovendien meedoen als lijstduwer om met voorkeursstemmen toch nog in de Tweede Kamer te kunnen blijven.

Het pluche is toch wel belangrijk en bovendien moet de schoorsteen blijven roken zal hij denken. Daarmee verloochent hij zichzelf en wordt daarmee een karikatuur. En wordt daarmee totaal ongeloofwaardig.

Jan Muijs